「ヤクルト−広島」（２１日、神宮球場）スーパーマリオブラザーズのマリオが、始球式に登場した。マウンドに立ち豪快なフォームからワンバウンド投球を披露するとスタンドが大きな拍手と歓声に包まれた。スーパーマリオブラザーズが、発売４０周年を迎える「任天堂株式会社の協賛」で、開催されたスペシャルイベントの一環。試合中は一〜三塁に「ハテナブロック」をモチーフとした特別なデザインの塁ベースが使用されている