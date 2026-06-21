はるやま商事株は、6月20日より『アイポロ 超軽量シリーズ』を発売開始した。【写真】おしゃれ！ユニクロスタッフ、ポロシャツレイヤードテク”同商品は、製品重量99グラム以下（Lサイズ）と“世の中最軽量クラス”を実現。さらに、一般的な同カテゴリ商品と比べて約1.7倍の通気量を誇る高通気素材を採用し、累計1100万枚を突破したi-Shirtsシリーズと同等のWW（ウォッシュ＆ウェア）性能5級を備え、夜に洗濯をしても翌朝には