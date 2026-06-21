◇W杯北中米大会1次リーグF組日本―チュニジア（2026年6月20日モンテレイ）サッカー日本代表（FIFAランク18位）は、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の第2戦でチュニジア（同45位）と対戦。前半にMF鎌田大地（29＝クリスタルパレス）、FW上田綺世（27＝フェイエノールト）がそれぞれ得点を挙げると、後半24分にMF伊東純也（33＝ゲンク）が試合を決定づける3点目を挙げた。日本は前半4分、MF中村敬斗の左クロスを鎌