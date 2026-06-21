◇パ・リーグ日本ハム―ソフトバンク（2026年6月21日エスコンF）日本ハムが失策で序盤に失点を重ねた。0―1の4回、この回から登板の金村が先頭の栗原に右越えソロを浴びた。さらに2連打で無死満塁となって、2死を奪った後、正木の三ゴロを野村が後逸。これで2者が還って4点目を失った。日本ハムは先発の2年目右腕・柴田が打球を右手に当てるアクシデントで3回途中に降板した。