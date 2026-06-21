「ドジャース２−３オリオールズ」（２０日、ロサンゼルス）ドジャースは敗戦し、連勝は４でストップした。先発・山本由伸投手は６回６安打３失点、２四球６奪三振。５月１８日・パドレス戦以来の５敗目を喫し、自身の連勝は４でストップした。「ちょっとボールが先行したり、追い込んで決めきれない部分がありましたし。ちょっとしたことなんですけど、それが失点につながるので、しっかり反省して次につなげたいと思います」