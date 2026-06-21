[6.20 北中米W杯F組第2節 チュニジア - 日本]北中米W杯を戦う日本代表は20日、グループリーグ第2戦でチュニジア代表と対戦し、2-0でリードして前半を終えた。前半31分、エースのFW上田綺世が2度目のW杯で初ゴールを挙げ、こだわりの背番号18をスタンドにアピールした。上田にとって背番号18は「特別な番号」。サッカーを始めるきっかけとなった父親が元ドイツ代表ユルゲン・クリンスマン氏にならって18番を背負っていたことで