[6.20 北中米W杯F組第2節 チュニジア - 日本]北中米W杯を戦う日本代表は20日、グループF第2節チュニジア代表戦を迎えた。W杯通算1000試合目のとなるメモリアルマッチ。試合開始早々の前半4分にMF中村敬斗のアシストからMF鎌田大地が巧みなヒールで流し込み、先制に成功した。さらに、31分、中盤でボールを受けたFW上田綺世が豪快な右足のミドルシュートを叩き込み、リードを2点差に広げている。ストライカーが決めた日本追加