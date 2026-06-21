[6.20 W杯F組第2戦 日本-チュニジア モンテレイ]北中米W杯を戦う日本代表は20日、グループリーグ第2戦でチュニジア代表と対戦し、前半のうちにMF鎌田大地とFW上田綺世のゴールで2点をリードした。大観衆のエスタディオ・モンテレイには多数のメキシコ人サポーターが詰めかけており、日本代表は大声量の「ハポン(スペイン語で日本)」コールに後押しされている。青いユニフォームの日本サポーターだけでなく、メキシコ代表のユニ