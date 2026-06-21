現地時間6月18日。2025－26シーズンのNBAチャンピオンへ輝いたニューヨーク・ニックスが、ニューヨーク市で優勝パレードを開催した。 イースタン・カンファレンス3位の53勝29敗でレギュラーシーズンを終えると、「NBAプレーオフ2026」ではNBA歴代2位の13連勝を飾る快進撃。サンアントニオ・スパーズとの「NBAファイナル2026」を4勝1敗で制し、19