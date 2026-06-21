開催：2026.6.21 会場：サター・ヘルス・パーク 結果：[アスレチックス] 0 - 7 [エンゼルス] MLBの試合が21日に行われ、サター・ヘルス・パークでアスレチックスとエンゼルスが対戦した。 アスレチックスの先発投手はジョン・ギン、対するエンゼルスの先発投手はウォルバート・ウレーニャで試合は開始した。 2回表、7番 ドノバン・ウォルトン 4球目を打ってライトへのタイムリー