開催：2026.6.21 会場：チェース・フィールド 結果：[Dバックス] 8 - 16 [ツインズ] MLBの試合が21日に行われ、チェース・フィールドでDバックスとツインズが対戦した。 Dバックスの先発投手はザック・ゲーレン、対するツインズの先発投手はタジ・ブラッドリーで試合は開始した。 1回表、6番 ブルックス・リー 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでツインズ得点 ARI