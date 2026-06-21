【写真】ポスター撮影に挑む松村北斗、「きれいなEライン」「国宝級喉仏」の声続々 7月11日より日本テレビ系でスタートするドラマ『告白ー25年目の秘密ー』公式Instagramでは、主演を務める松村北斗のポスター撮影時の様子を公開した。 ■主演・松村北斗、ドラマ『告白ー25年目の秘密ー』ポスター撮影 この日の松村北斗は、濃いネイビーのようなダークからR