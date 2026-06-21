2026年度第45回東日本バレーボール大学選手権大会（東日本インカレ）の女子決勝が6月21日（日）に大田区総合体育館で行われた。北海道、東北、北信越、関東の各大学バレーボール連盟に所属する50チームがトーナメント形式で頂点を目指す東日本インカレ。その決勝は、日本体育大学と東京女子体育大学のカードに。前回大会で共に準決勝で敗れ涙をのんだチーム同士の戦いとなっ