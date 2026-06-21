◇プロ野球 セ・リーグ 巨人ー中日（21日、東京ドーム）1勝1敗で中日との3戦目を迎えた巨人。初回に幸先良く先制しました。この日の先発・井上温大投手は、先頭打者を相手に全球ボールで四球と不安定な立ち上がり。それでも後続を併殺に取るなど、すぐさま持ち直しました。これを援護したい巨人打線はその裏。対する柳裕也投手を前に、2番・松本剛選手がライト前へのヒットを放ち出塁します。さらに2アウトと追い込まれながらも、