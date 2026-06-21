◇W杯北中米大会1次リーグF組日本―チュニジア（2026年6月20日モンテレイ）サッカー日本代表（FIFAランク18位）は、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の第2戦でチュニジア（同45位）と対戦。ワールドカップ史上通算1000試合目のため、FIFAジャンニ・インファンティーノ会長が生観戦した。W杯の記念すべき通算1000試合目となるこの試合。森保監督は「光栄な試合ができるということでうれしく思っています」と表情を