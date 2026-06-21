チュニジア戦、前半2-0で終えるサッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイで1次リーグF組の第2節を行い、日本代表はチュニジアと戦っている。前半から日本が見せたゴールラッシュに、韓国のメディアが揃って驚きの声を上げている。前半4分、左からのクロスにゴール前の密集で鎌田大地が左足で合わせて先制ゴール。日本は試合開始早々に試合の主導権を握った。同31分には上田綺世が相