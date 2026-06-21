阪神１１Ｒ・しらさぎステークス・Ｇ３・馬トク激走馬＝ファーヴェント近走、重賞で堅実な走りを続けるハーツクライ産駒。今年に入り京都金杯で２着、ダービー卿チャレンジトロフィーで３着。前走の読売マイラーズカップは０秒３差６着。地力は着実に強化している。６月２日に放牧先の外厩・ノーザンファームしがらきから帰厩。直前は高杉吏麒騎手が手綱を執り、栗東坂路を単走。道中は我慢を利かせて、弾むようなフットワーク