◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦日本ーチュニジア（２０日、モンテレイ競技場）８大会連続８度目出場でＦＩＦＡランク１８位の日本は、同４５位のチュニジアと激突した。日本は前半４分にMF鎌田大地が左足ヒールで自身２戦連発となる先制点。同３１分にはFW上田綺世が強烈な右足で追加点奪った。さらに日本は後半２４分、MF伊東純也がDF裏に抜け出して右足で自身W杯初ゴールとなる３点目を流し込み、チュニジアを