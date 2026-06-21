◆米大リーグドジャース２―３オリオールズ（２０日、米カリフォリニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２０日（日本時間２１日）、本拠地・オリオールズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。真美子夫人が第２子を無事出産したと報告した“当日”に２試合ぶりの電撃復帰を果たし、９回先頭で１６号ソロを放つなど４打数１安打１打点とサッカー日本代表の試合の裏で存在感を示した。試合後