◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（２１日・東京ドーム）巨人のボビー・ダルベック内野手が初回、適時打を放ち、巨人が先制した。初回、松本剛の安打や盗塁で２死二塁のチャンス。ダルベックは中日の先発・柳の変化球を捉えて中前適時打を放った。「打ったのはカットボール。松本選手がいい盗塁をしてくれたおかげで、得点につながったよ。先制できてよかった。さらに得点を重ねられるように頑張るよ」とコメントした。ダ