アジサイが見頃に種松山公園西園地（倉敷市） 倉敷市の公園で梅雨を彩るアジサイが見頃を迎えています。 咲き誇る大輪のアジサイ。倉敷市の種松山公園西園地には、山の斜面を中心にアジサイ約13000本が植えられていて見頃を迎えています。 園内では、紫やピンク、白など色とりどりのアジサイを見ることができ、訪れた人が、写真に収めていました。 （訪れた人）「山の斜面一面にアジサイが広がっていて、