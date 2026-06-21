前半4分に鎌田のゴールで先制、同31分にも上田がゴール森保一監督率いるサッカー日本代表は6月20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイのエスタディオン・モンテレイで行われたFIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループステージF組第2節のチュニジア代表戦で、MF伊東純也が3点目を奪って、リードをさらに広げた。前半4分にMF中村敬斗のアシストからMF鎌田大地がバックヒールで合わせて先制に成功。鎌田のゴールは2018年ロ