日本とチュニジアが対戦日本代表は現地時間6月20日、FIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループステージF組の第2節でチュニジア代表と対戦。チュニジアが着用するユニフォームについて「見覚えあるなと思ったら、ラグビーの日本代表だ」と注目が集まっている。日本は前半4分、自陣からボールをつなぎMF中村敬斗クロスに鎌田が左足ヒールで合わせて先制に成功した。さらに同31分、上田がキックフェイントからタイミングを見計ら