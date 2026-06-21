日本テレビ系の生中継で解説サッカー日本代表は6月20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイで行われたFIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループステージF組の第2節でチュニジア代表と対戦した。日本テレビ系の生中継で解説を務めた元日本代表MF本田圭佑は、日本代表の2点目を決めた上田綺世の活躍を8分前に“予言”。見事に的中した形に、SNS上では「嗅覚凄すぎ」「細木数子より当たる」といった声が上がっている。前半31