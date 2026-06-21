ルナール監督のイケおじ具合に注目が集まる日本代表は現地時間6月20日、FIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループステージF組の第2節でチュニジア代表と対戦した。この一戦で「白シャツの魔術師」ことチュニジア代表のエルヴェ・ルナール監督のイケおじ具合に注目が集まり、SNS上では「絵になる立ち姿」と大きな反響を呼んでいる。チュニジアを率いるルナール監督は、その端正なルックスとスタイリッシュな佇まいから日本国内