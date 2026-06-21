世界大会1位の美女キャスターの筋肉に大興奮フリーアナウンサーの望月理恵（54）、皆藤愛子（42）が21日、東京・SHIBUYA SACSで行われた『セント・フォースOfficial Book 2026-2027』（小学館刊）発売記念イベントの囲み取材に出席。本書の魅力をPRした。【写真】先輩・望月理恵も絶賛！“いつもと違う”大人の色気を漂わせる皆藤愛子在籍28年半の望月と、21年の皆藤という、同事務所の歴史を支えてきた看板キャスターの2人。