自民党の鈴木幹事長は、いまの国会の会期は延長せず、来月17日の会期末までに皇室典範の改正などに取り組むとの意向を示しました。自民党鈴木俊一 幹事長「私どもとして、この国会は延長することなしに、この会期内にこうした様々な課題をしっかりと前に進めてまいりたい」きょう午前、自民党の鈴木幹事長は札幌市で開かれた党の会合でこのように話し、来月17日の会期末までに皇室典範の改正などを「仕上げていかなければな