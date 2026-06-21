ものまねタレントのりんごちゃんが18日、自身のインスタグラムを更新。エレガントな衣装姿を公開し、すっきりとしたフェイスラインやシルエットに反響が集まっている。【別カット】「何キロ痩せたの〜??」ファン驚き！”“ダイエット成功”のりんごちゃん最新ショットりんごちゃんは「りんごちゃんコーデ」とつづり、2枚の写真をアップ。1枚目では、繊細なレースがあしらわれたシアーブラウスにベストを合わせ、優しげな笑みを