「国際麻薬乱用撲滅デー」を前に、羽田空港では違法薬物について注意喚起するイベントが開催されました。「正解です。反応が速いですね」警察犬が違法薬物を検知するデモンストレーションです。今月26日の「国際麻薬乱用撲滅デー」を前に、羽田空港ではきょう、違法薬物への注意を呼びかけるイベントが行われました。去年1年間、警視庁が押収した違法薬物のうち、およそ7割、970キロが密輸事件で押収されています。大麻などに手を