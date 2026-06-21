◇パ・リーグオリックス―西武（2026年6月21日京セラドーム）京セラドームでは25年6月10日のDeNA戦から9連勝中のオリックス・九里が突然の大炎上だ。10連勝となれば山岡（19年7月から22年6月）に並ぶ球団記録。3回までは自身の失策で走者を許しただけの無安打投球も、4回に崩れた。1死一、三塁から小島に先制打を浴びると、2死一、二塁では平沢に中前適時打され、続く渡部には左翼5階席に飛び込む特大の3ランを献上。