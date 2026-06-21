先月、中国から日本へ輸出されたレアアース磁石は前の月から34％あまり減少しました。中国税関総署によりますと、5月のレアアース磁石の日本への輸出量はおよそ123トンで、前の月から34.6％減少しました。また、レアメタルの1つである炭化タングステンの輸出は2月から4月に続き、5月もゼロでした。中国は高市総理の台湾有事をめぐる発言の対抗措置として軍事転用の可能性がある品目の輸出を禁止していて、これがレアアースなどの輸