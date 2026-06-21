グループF・オランダ対スウェーデンの試合は、オランダが鮮やかなゴールラッシュで今大会初勝利をあげた。初戦で日本と引き分けたオランダは20日（日本時間21日）、チュニジアに圧勝したスウェーデンと対戦。前半5分、日本を苦しめたガクポのクロスを中で合わせたのはブロビー。オランダが先制した。その後1点を追加したオランダは、後半開始早々、今度はガクポが自ら決め大会初ゴールをマークした。さらに7分後には、またもガクポ