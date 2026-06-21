ヒルトンは、バッキンガム宮殿の正面に位置する歴史的建造物「アドミラルティ・アーチ」を改装した「ウォルドーフ・アストリア ロンドン - アドミラルティ・アーチ」の予約受付を開始した。アドミラルティ・アーチは延床面積20万平方フィートで、エドワード7世がヴィクトリア女王を偲んで建設を命じ、バッキンガム宮殿のファサードも手がけたサー・アストン・ウェッブが設計した。グレードI指定建造物としての保存価値を尊重しなが