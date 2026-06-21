森保一監督が率いる日本代表は現地６月20日、北中米Ｗ杯のグループＦ第２節で、チュニジア代表とエスタディオ・モンテレイで対戦している。森保ジャパンは開始４分に先手を取る。ボックス内左で中村敬斗が巧みなフェイントから相手を抜き去りクロスを供給。反応した鎌田大地がヒールで合わせて、ネットを揺らした。さらに31分、追加点を奪う。敵陣中央で板倉滉の縦パスを受けた上田綺世が、そのまま持ち運んで右足を一閃。強