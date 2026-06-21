強風などの影響により石川県の奥能登では約130戸が停電したほか金沢市周辺では倒木が相次いでいます。北陸電力送配電によりますと、午後1時半現在、輪島市石休場町の約30戸、能登町曽又で約40戸、穴水町曽山などで約60戸が停電しているということです。強風による樹木の接触・倒木が原因とみられます。輪島市と能登町では午後3時までに復旧する見込みですが、穴水町では停電の原因が分からず復旧のめどが立っていません。石川県羽