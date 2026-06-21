日本が前半で2点を先制した(C)Getty Imagesサッカー日本代表（FIFAランク18位）は現地時間6月20日、北中米ワールドカップ1次リーグF組の第2戦でチュニジア代表（同45位）と対戦。【動画】２戦連発！開始早々に決めた、鎌田大地の先制ゴールシーン日本は開始4分、MF中村敬斗のクロスから鎌田大地が2戦連発ゴールを決めて先制した。さらに31分、日本はFW上田綺世が右足で豪快なミドルシュートを決めて2点目。W杯出場3戦目で初ゴ