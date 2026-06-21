本田氏の思い切った解説が話題を呼んでいる(C)Getty Images現地時間6月20日、北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組2戦目、日本代表はチュニジアと対戦。同戦解説にサッカー元日本代表MF本田圭佑氏が解説として登場し、ズバズバ切り込み、ネット上で大きく反響を呼んでいる。【動画】２戦連発！開始早々に決めた、鎌田大地の先制ゴールシーンFIFAランク17位の日本は、同54位のチュニジアと対戦。開始4分で鎌田大地が