上田のゴラッソでリードした日本(C)Getty Imagesサムライブルーが、北アフリカの雄を圧倒している。現地時間6月20日に行われている北中米ワールドカップ（W杯）のグループFの第2戦で、日本代表はチュニジア代表と対戦。攻守両面で圧倒した前半を2-0で折り返した。【動画】２戦連発！開始早々に決めた、鎌田大地の先制ゴールシーン5失点（1-5）を喫して敗れた第1戦の結果を受け、今月15日に指揮官を電撃交代したチュニジア。