言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、活動を続ける行為、摩擦を生み出す木由来の物質、そして大地の恵みという、異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。て□□ま□□にな□□さいヒント：一晩中眠らずに作業や勉強に没頭する状況。弦楽器