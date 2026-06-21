気象庁によりますと、台風第7号（メーカラー）は21日正午時点でフィリピンの東を西北西に進んでいます。 【画像を見る】今後の台風進路21日（日）～26日（金） 今後は進路を北向きに変え、25日（木）頃に沖縄の南に進む見込みだということです。 今後の進路は？ ▼21日12時（実況）存在地域：フィリピンの東速さ・進行方向：25km/h 西北西中心気圧：985hPa中心付近の最大風速：30m/s最大瞬間風速：40m/s