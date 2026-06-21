20日に火災の実況見分が行われた滝野川第三小＝東京都北区東京都北区の区立滝野川第三小で発生した火災で、出火元とみられる校舎4階の音楽準備室から、燃えた衣類のようなものが複数見つかったことが21日、警視庁への取材で分かった。室内の電気ストーブが激しく燃えており、同庁は失火の疑いが高いとみて原因を詳しく調べる。警視庁と東京消防庁は20日に実況見分を実施。準備室から複数のサーキュレーターも見つかったが、異