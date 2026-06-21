2011年の東日本大震災で、本震の直後に日本全域で地盤が最大5〜6ミリ東方向に動いたことが分かったと、米シカゴ大などの研究チームが21日までの米科学誌サイエンスに発表した。本震で生じた主要動（S波）が、地球内部にある核の表面で反射して地表に戻る際、複数のプレート境界面がずれ動いたためと考えられるという。チームは衛星や地震計によるデータを用いて、地盤の動きを解析。本震から約15分後に日本各地のほぼ全ての観