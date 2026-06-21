お笑いコンビ「ハライチ」の岩井勇気（39）が20日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。妻でタレントの奥森皐月（22）とのなれ初めを明かした。岩井は3年前、当時19歳だった奥森と結婚を発表。岩井は37歳で、18歳差の年の差婚が話題となった。妻とはバラエティー番組での共演がきっかけで出会ったと言い、交際の経緯については「もともと出会った時にお笑い好きなんですって言われて。ラジオ聴いて