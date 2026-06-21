元AKB48で女優の北原里英（34）が21日、自身のXを更新。「人生で初めて」のことを報告した。今月24日に35歳を迎える北原は「昨日は生誕イベントありがとうございました」と20日に開催された自身のイベントが無事終了したことに感謝。続けて「ファンの方を驚かせたくて、人生で初めて髪を染めました！」と茶髪を披露し、自身にとって初めての経験だと明かした。また「毎年お祝いしてもらえるのって当たり前じゃないから、これからも