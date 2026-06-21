セント・フォース所属のフリーアナウンサーの望月理恵（５４）、皆藤愛子（４２）が２１日、東京・ＳＨＩＢＵＹＡＳＡＣＳで「ＯｆｆｉｃｉａｌＢｏｏｋ２０２６-２０２７」発売記念写真展＆スペシャルトークイベントを行った。望月はセント・フォース入りして２８年、皆藤は２１年目と明かし、望月はお互いの変化について「愛ちゃんが入ってきた時から天使が入ってきたと思った。その雰囲気が変わってないのがすごい。