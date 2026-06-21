＜FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会：チュニジア−日本＞◇1次リーグF組◇6月20日（日本時間21日）◇モンテレイスタジアム俳優竹内涼真（33）が21日、日本テレビ系のサッカーFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会、1次リーグF組の日本対チュニジア戦生中継に登場した。日本は開始4分にいきなり先制。GK鈴木彩艶からボールをつないでペナルティエリア内へ侵入。左サイドの中村敬斗が中央に折り返し、ゴール前に走り込ん