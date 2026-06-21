毎年6月頃に会社から配られる「住民税決定通知書」。ふるさと納税で5万円を寄附したから、住民税が安くなっているはずと期待して明細を見たのに、「寄附金税額控除」の欄が空欄だった、というトラブルがこの時期に見られます。 ワンストップ特例の申請書はきちんと送ったのに、なぜ控除が反映されていないのでしょうか。実は、医療費控除などのために確定申告を行ったことが原因である可能性があります。本記事では、ワンス