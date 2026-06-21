パートで働く妻が夫の扶養に入っているという家庭は少なくないと思います。ただ、夫の方が収入・年金額が多いからといって必ずしも扶養に入れるわけではありません。扶養に入れるかどうかは、配偶者の年金額が多いか少ないかではなく、妻自身の収入や勤務条件によって決まります。 特に近年は、「106万円の壁」や「130万円の壁」といった言葉を耳にする機会も増えました。ただ、「どの壁が自分に関係するのか分かりに