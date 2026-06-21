「NISAは非課税だから、夫婦で口座を使えばお得になる」という話を聞いたことがある人もいるかもしれません。 例えば、タンス預金300万円を持っている夫が、「夫婦それぞれ150万円ずつNISAに入れよう」と提案してきた場合、「節税になるの？」「それとも脱税みたいなことになるの？」と、タンス預金を動かすことに不安になる人もいるでしょう。 本記事では、「節税」と「脱税」の違いを整理しながら、タンス預金をNI