【モデルプレス＝2026/06/21】元SKE48の須田亜香里が6月20日、自身のInstagramを更新。自身が出演する番組「愛知あたりまえワールド☆」（テレビ愛知／毎週土曜よる6時30分〜）のオフショットなどを公開し反響を呼んでいる。【写真】34歳元アイドル「ウエスト細すぎ」と話題のセクシーコーデ◆須田亜香里、美ウエスト際立つ衣装姿須田は「＃愛知あたりまえ」「＃須田亜香里衣装」などとハッシュタグをつけ、番組のオフショットを複